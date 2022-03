Wenige Tage nach der ersten Zinserhöhung kündigt die US-Notenbank Fed bereits neue Zinsschritte an. Der Inflation müsse entschieden entgegengewirkt werden. Normalerweise sind Zinserhöhungen ein Gegenargument für Gold. Doch in der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Weltlage sieht das anders aus. Der Krieg mitten in Europa hat dem Euro zugesetzt und Anleger flüchten unter anderem in Gold als sicheren Hafen. Der US-Dollar hingegen blieb bisher stark, trotz hoher und weiter steigender Inflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...