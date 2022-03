6% Zinsen mit Bio-Lebensmitteln?

Vor Jahren, als ich noch jünger und dümmer war, machte ich mir noch wenig Gedanken über meine Ernährung.Aber nicht nur die Dankbarkeit ist (laut Anselm Grün) Voraussetzung psychischer und physischer Gesundheit. Auch die Zufuhr von Nährstoffen hilft.Da ich gerade mal wieder in Afrika auf Reisen bin (auf dem Weg zu einem Berg mit dem schönen Namen "Brandberg"), achte ich derzeit auf diesen Punkt.Bei solchen Reisen bei mir oft mit dabei: Moringa-Pulver und Baobab-Pulver. Beide werden in Afrika gewonnen.Wie Sie sich denken können, würde ich Ihnen das nicht in Briefkasten-Onkel-Manier erzählen, wenn es nicht eine für Sie potenziell interessante Wendung geben würde. Die gibt es:Denn als ich vorgestern in einem Städtchen auf der Suche nach Baobab-Pulver war, erreichte mich wenig später eine Nachricht.Und zwar von "Berlin Organics" - einem Online-Geschäft, bei dem ich in Deutschland bereits Baobab-Pulver und weitere Bio-Produkte bestellte und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...