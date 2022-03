München (ots) -Die Deutsche Telekom zeigt ab dem 21. November die FIFA WM 2022 live bei MagentaTV. Zur Gruppenauslosung am 1. April präsentiert das Unternehmen erste Namen des MagentaTV-WM-Teams. Neben Moderator Johannes B. Kerner sind erneut Experte Michael Ballack und Kommentator Wolff Fuss dabei. MagentaTV zeigt alle 64 WM-Spiele live in UHD - 16 Partien davon exklusiv. Zusätzlich erwartet die Zuschauer eine umfangreiche Berichterstattung rund um die Spiele mit bis zu 14 Stunden Programm täglich. MagentaTV zeigt außerdem am 1. April die Gruppenauslosung zur FIFA WM 2022."Mehr WM geht nicht. Wir bieten Fußballfans das umfangreichste WM-Paket auf dem deutschen Markt mit über 200 Stunden Live-Programm", sagt Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Telekom. "Alle Spiele in bester Bildqualität, ein interessantes Rahmenprogramm, präsentiert von einem Top-Team um Johannes B. Kerner. Nach der erfolgreichen Übertragung der EM im vergangenen Jahr werden wir auch die WM in bestmöglicher Qualität nach Deutschland bringen."Nur bei MagentaTV: Alle 64 Spiele live und in UHDMagentaTV zeigt als einziger Anbieter in Deutschland alle 64 Spiele der WM. 16 Spiele laufen ausschließlich im TV-Angebot der Telekom. Darunter zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz 3. MagentaTV strahlt das gesamte WM-Programm zusätzlich in UHD aus. Als Partner des DFB und der Nationalmannschaft wird MagentaTV bis zu 14 Stunden Tagesprogramm, Hintergrund-Berichte, exklusive Interviews und Live-Schalten zur WM anbieten.Alle Informationen zur WM: www.telekom.de/sport/fussball-magenta-tvStarkes Team: Michael Ballack wieder als Experte dabeiJohannes B. Kerner wird als Moderator gemeinsam mit Michael Ballack, der erneut sein Fachwissen und seine Meinungsstärke einbringt, durch die Sendungen führen. Eine der bekanntesten Fußballstimmen Deutschlands, Wolff Fuss als Top-Kommentator und Thomas Wagner, als Reporter bei den Spielen und im DFB-Lager, sind ebenfalls für MagentaTV dabei. Die Bekanntgabe des gesamten WM-Teams sowie weitere Details zum Programm folgen zu einem späteren Zeitpunkt.Gruppenauslosung liveBereits am 1. April zeigt MagentaTV die Gruppenauslosung zur FIFA WM 2022 live aus Katar. Neben dem Gastgeber werden bei der Auslosung 31 Teams auf vier Lostöpfe verteilt, um die acht WM-Gruppen der Vorrunde zu ermitteln. Die Übertragung mit Wolff Fuss und Michael Ballack startet um 17.30 Uhr und ist über den Sender dabeiTV bei MagentaTV zu sehen. Thomas Wagner wird als Live-Reporter vor Ort mit exklusiven Interviews erste Reaktionen zur Auslosung einfangen.Der Link zum WM-Trailer: https://thinxpool.files.com/f/8b55ef5d4524428aDie Austragung der WM ist vor dem Hintergrund der Menschenrechtslage im Gastgeberland umstritten. Mehr zur Haltung der Telekom zu diesem Thema finden Sie hier:www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/unsere-haltung-zur-fussball-wm-in-katar-1001552Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/5177878