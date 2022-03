DJ AURESA will aufs Siegertreppchen - Hanauer Tee-Onlineshop ist für den "Shop des Jahres-Award" nominiert - und siegessicher

Hanau (pts010/23.03.2022/08:30) - Der Onlinehandel in Deutschland boomt und hat besonders in den vergangenen zwei Jahren rekordverdächtige Umsätze erzielt. Neben den gigantischen und weltbekannten Global Playern gibt es hierzulande auch zahlreiche kleine und mittelständische Onlineshops, die sich durch herausragende Leistungen auszeichnen. Und genau diese Shops möchte das Fachmagazin "acquisa" mit dem "Shop des Jahres-Award" ehren. Zu den Nominierten gehört dieses Jahr auch der im hessischen Hanau ansässige Tee-Onlineshop AURESA https://www.auresa.de . Der Shop ist in der Kategorie "Lebensmittel und Getränke" nominiert und blickt der Award-Verleihung am 1. April 2022 positiv entgegen.

"Als wir von unserer Nominierung für den 'Shop des Jahres-Award' erfahren haben, waren wir natürlich hin und weg. Dass unser Shop es schafft, so viele Menschen zu begeistern, freut uns natürlich sehr. Bei dem Award wird ein besonderer Fokus auf die Punkte Usability, User Experience und Nachhaltigkeit gesetzt. Wir haben lange daran gearbeitet, unseren Shop so zu gestalten, dass er Nutzern ein optimales Einkaufserlebnis bietet. Zudem steht AURESA ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und wir führen viele verschiedene Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz durch. So werden alle Bestellungen komplett klimaneutral verschickt und wir verzichten sowohl bei den Produkt- als auch den Versandverpackungen auf Plastik. Des Weiteren werden sowohl unser Bürogebäude als auch der Server, auf dem unser Onlineshop liegt, gänzlich mit Ökostrom aus erneuerbaren Energien betrieben. 2020 haben wir außerdem die Initiative 'Tee kaufen und Gutes tun' ins Leben gerufen. Für jedes verkaufte Produkt pflanzen wir einen Baum und helfen so bei der Wiederaufforstung gerodeter Wälder. Alles in allem sind wir also sehr optimistisch gestimmt, wenn es um die Verleihung geht", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA. https://www.auresa.de

Bei AURESA die große Welt des Tees entdecken

AURESA bietet eine große Auswahl an Teesorten für jeden Geschmack. So gehören nicht nur klassische grüne und schwarze Tees zum Sortiment des Shops, sondern auch zahlreiche Kräuter- und Früchtetees. Besonders viel Wert legt AURESA dabei auf Bio-Tee https://www.auresa.de/bio-tee . Aber egal, ob Bio oder konventionell - alle Tees sind fair gehandelt und werden in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollen unterzogen. Auf diese Weise ist ein ungetrübter Teegenuss ganz ohne schlechtes Gewissen garantiert.

