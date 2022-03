Alchemab Therapeutics, ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von natürlich vorkommenden schützenden Antikörpern und Tools zur Patientenstratifizierung auf Basis des Immunrepertoires spezialisiert, wurde von NVIDIA ausgewählt, um den leistungsstärksten Supercomputer des Vereinigten Königreichs, Cambridge-1, zu nutzen. Alchemab wird das Supercomputing-Cluster NVIDIA DGX SuperPOD nutzen, das durch die NVIDIA DGX A100-Systeme betrieben wird, um ein besseres Verständnis und Erkenntnisse aus dessen umfassenden Neurologie- und Onkologie-Datensätzen zu gewinnen.

"Wir fühlen uns geehrt, mit NVIDIA zu kooperieren, um unsere Arbeit in Bezug auf die Vorhersage der Antikörperstruktur und -funktion unter Einsatz von maschinellem Lernen voranzutreiben", sagte Dr. Douglas A. Treco, PhD, Chief Executive Officer von Alchemab Therapeutics. "Dank Cambridge-1 kann Alchemab die Entwicklung seiner Fähigkeiten enorm beschleunigen, und wir sehen der Zusammenarbeit mit dem Weltklasseteam von NVIDIA und dem Potenzial, die Sprache der Antikörper besser zu verstehen, erwartungsvoll entgegen."

Craig Rhodes, Leiter EMEA für die Branchen Gesundheitswesen und Biowissenschaften bei NVIDIA, kommentierte: "Cambridge-1 ermöglicht die Anwendung von maschinellem Lernen, um die Lösung der dringendsten klinischen Herausforderungen zu unterstützen, die Gesundheitsforschung durch digitale Biologie zu fördern und ein besseres Verständnis von Krankheiten freizuschalten. Das System verarbeitet Workloads, die für das Hochleistungsrechnen skaliert und optimiert sind, und erlaubt es außergewöhnlichen Organisationen wie Alchemab, ein Mitglied des NVIDIA- Gründungsprogramms, die Erforschung von Antikörpern und anderen schützenden Therapeutika für schwer behandelbare Krankheiten zu fördern."

"Unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA wird zahllose Gelegenheiten freischalten, um die Entwicklung der hochmodernen Plattform von Alchemab voranzutreiben, was wiederum die Entdeckung von neuartigen Therapeutika und Patientenstratifizierungstechniken erleichtern wird", erklärte Dr. Jake Galson, PhD, Leiter Technologie bei Alchemab Therapeutics. "Maschinelles Lernen beschleunigt die Forschung über mehrere Therapiebereiche hinweg und wird Alchemab entscheidend dabei helfen, die Funktion von neuartigen Antikörpern allein auf Basis ihrer Sequenz vorherzusagen."

Das Antikörperrepertoire eines Menschen kodiert Informationen über Immunreaktionen in der Vergangenheit und das Potenzial für den Schutz vor Krankheiten in der Zukunft. Alchemab ist davon überzeugt, dass die Entschlüsselung der in diesen Antikörpersequenz-Datensätzen gespeicherten Informationen das grundlegende Verständnis von Krankheiten umwälzen und die Entdeckung neuartiger Diagnostika und Antikörpertherapien ermöglichen wird. Unter Einsatz von selbstüberwachendem maschinellem Lernen hat Alchemab das antikörperspezifische Sprachmodell AntiBERTa (Antibody-specific Bi-directional Encoder Representation from Transformers) entwickelt, ein 12-schichtiges Transformationsmodell, das eine kontextualisierte numerische Darstellung von Antikörpersequenzen bietet. AntiBERTa erfasst biologisch relevante Informationen und ist für mehrere nachgeschaltete Aufgaben gerüstet, die uns das Verständnis der Sprache der Antikörper erleichtern.

Nehmen Sie an der Präsentation von Alchemab über die Entschlüsselung der Sprache der Antikörper am 24. März im Rahmen der GTC teil, einer kostenlosen globalen KI-Konferenz. Weitere Informationen über das Nvidia-Gründungsprogramm erhalten Sie hier. Projekt-Updates und weitere Informationen zu Cambridge-1-Projekten finden Sie hier.

Über Alchemab

Alchemab hat eine hochdifferenzierte Plattform entwickelt, die die Entdeckung von neuartigen Arzneimittelkandidaten, Therapeutika und Patientenstratifizierungstools durch das Analysieren von Antikörperrepertoires von Patienten ermöglicht. Die Plattform nutzt gut definierte Patientenproben, B-Zellen-Tiefensequenzierung und Computeranalysen, um konvergente schützende Antikörperreaktionen bei Personen zu erkennen, die spezifischen Krankheiten gegenüber anfällig, aber dagegen resistent sind.

Alchemab entwickelt eine umfassende Pipeline von schützenden Therapeutika für schwer behandelbare Krankheiten mit anfänglichem Schwerpunkt auf neurodegenerative Erkrankungen und Onkologie. Die hochspezialisierten Patientenproben, welche die Plattform von Alchemab versorgen, werden durch geschätzte Partnerschaften und Kooperationen mit Patientengruppen, Biobanken, Branchenpartnern und akademischen Einrichtungen verfügbar gemacht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alchemab.com.

