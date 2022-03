Nach dem schwachen Wochenstart am Montag (21.03.) kehrte der Dax am gestrigen Dienstag in die Erfolgsspur zurück. Die Anleger blendeten die aktuell vorhandenen Risikofaktoren offenkundig aus bzw. schoben diese beiseite. Im Ergebnis nahm der Dax wieder Tuchfühlung zur Widerstandszone von 14.500 Punkten auf. Gelingt es ihm dieses Mal, den entscheidenden Vorstoß zu lancieren? Ein nachhaltiger Ausbruch über die 14.500 Punkte könnte das Handelsgeschehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...