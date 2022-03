Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Sunrise UPC for Ukraine



23.03.2022 / 10:00



Gratis SIM-Karte: registrierte Geflüchtete aus der Ukraine können damit innerhalb der Schweiz kostenlos telefonieren und surfen, sowie kostenlos von der Schweiz in die Ukraine telefonieren.

Gratis Anrufe: unsere Kunden und Kundinnen telefonieren gratis zwischen der Ukraine und der Schweiz.

Die Kosten fürs Datenroaming und SMS mit ukrainischen SIM-Karten im Sunrise UPC Netz werden bis 31. Mai 2022 erlassen.

Spenden: wir sammeln zusammen mit Caritas Schweiz Spendengelder für die Hilfe vor Ort. Gefüchtete aus der Ukraine telefonieren gratis Alle registrierten Geflüchteten aus der Ukraine können eine kostenlose SIM-Karte beziehen, die während 12 Monaten gültig ist. Die SIM-Karte ermöglicht unlimitierte Anrufe, SMS und mobile Daten in der Schweiz sowie unlimitierte Anrufe von der Schweiz in die Ukraine. Erhältlich sind die gratis SIM-Karten ab Donnerstag, 24. März 2022 in jedem Sunrise Shop. Mehr Informationen: sunrise.ch/ukraine Flyer «Sunrise UPC for Ukraine» (pdf) Sunrise UPC erlässt Kosten für Anrufe Bereits seit dem 25. Februar erlässt Sunrise UPC den Privatkundinnen und -kunden die Kosten für Mobile Abo- und Festnetz-Anrufe von der Schweiz in die Ukraine und von der Ukraine in die Schweiz. Sunrise UPC erlässt ebenfalls die Kosten für Roaming-Anrufe von der Ukraine in die Schweiz. Datenroaming in der Ukraine und SMS werden nicht verrechnet. Die Kosten fürs Datenroaming und SMS mit ukrainischen SIM-Karten im Sunrise UPC Netz werden bis 31. Mai 2022 ebenfalls erlassen. Caritas Schweiz Die Anteilnahme insbesondere bei den Mitarbeitenden von Sunrise UPC ist enorm. Deshalb hat das Unternehmen bereits am 02. März 2022 unter dem Motto «Sunrise UPC for Ukraine» zusammen mit Caritas Schweiz eine dedizierte Spendeaktion caritas.ch/sunriseupc gestartet, um die Menschen in der Ukraine mit dem Nötigsten zu versorgen und die Nothilfe für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtenden in den Nachbarländern, wie Polen und Moldawien, zu unterstützen. Pressemitteilung (pdf) Sunrise UPC

Media Relations

media@sunrise.net

Telefon: 0800 333 000

Ausserhalb der Schweiz: +41 58 777 76 66

Ende der Medienmitteilungen