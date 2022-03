Nvidia hat auf der GTC-Konferenz am Dienstag wieder eine ganze Reihe an beeindruckenden Innovationen vorgestellt. Der Fokus lag erneut auf den gigantischen Möglichkeiten, die Grafikbeschleuniger in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Automotive und Omniverse haben.Rund eine Billion Dollar soll laut Nvidia-CEO Jensen Huang der adressierbare Markt des US-Konzerns umfassen. Alleine 300 Milliarden Dollar sollen dabei auf die Autoindustrie entfallen, 300 Milliarden Dollar aus dem Data-Center stammen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...