Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern Nachmittag tagte die Ungarische Zentralbank (MNB) und hat den Leitzins um 1,00 Prozent (von 3,40% auf 4,40%) angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser Zinsschritt sei vom Markt erwartet worden. Neu sei allerdings ihr Statement gewesen, dass der Leitzins künftig stärker angehoben werden solle und eine restriktive Geldpolitik sei länger in Ausblick gestellt worden. Die Inflation in Ungarn sei im Februar mit 8,3% gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen und sei damit weit vom Inflationsziel der MNB von 2,00% bis 4,00% entfernt. Lieferkettenengpässe und die hohen Energiepreise würden die Inflation weiter steigen lassen. Eine Forintabwertung würde weiteren Inflationsdruck auslösen. ...

