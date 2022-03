DGAP-News: AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH: Zeichnung des 7,50% AOC Green Bond über "DirectPlace' der Deutschen Börse ab morgen möglich



23.03.2022 / 10:15

Corporate News Zeichnung des 7,50% AOC Green Bond über "DirectPlace" der Deutschen Börse ab morgen möglich Magdeburg, 23. März 2022: Der AOC Green Bond (ISIN: DE000A3MQBD5) der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH kann ab morgen über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 24. März 2022 bis zum 06. April 2022 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über ihre depotführende Bank abgeben. Der AOC Green Bond wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7,50% p.a. verzinst und umfasst ein Volumen von bis zu 30,0 Mio. Euro. Die Anleihe ist mit Financial Covenants ausgestattet und sieht in den Anleihebedingungen die Einhaltung von Transparenzkriterien vor. Die Anleihe soll voraussichtlich am 08. April 2022 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board einbezogen werden. Die zufließenden Mittel dienen der Wachstumsfinanzierung des Unternehmens und bilden einen Finanzierungsrahmen für grüne Immobilienprojekte gemäß Rahmenwerk/ICMA Principles. Geplant ist die Verwendung der Mittel aus der Anleiheemission in den Bereichen umweltfreundliche Gebäude, erneuerbare Energien und sauberer Transport. AOC verpflichtet sich, jährlich über die Verwendung der Erlöse sowie über den Nachhaltigkeitsnutzen der durch die Anleihe finanzierten Projekte zu berichten. Den Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen finden Sie unter www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe. Eckdaten des AOC Green Bond Emittentin AOC l DIE STADTENTWICKLER GmbH Mittelverwendung Wachstumsfinanzierung (Finanzierungsrahmen für grüne Projekte gemäß Rahmenwerk/ ICMA Principles) Finanzierungsinstrument Inhaberschuldverschreibung nach § 793 ff. BGB Status Unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig ESG / Green Bond Validierung des ESG / Green Bond Frameworks durch IMUG Rating Volumen bis zu EUR 30 Mio. Verzinsung 7,50% (halbjährliche Zinszahlung) Laufzeit / Fälligkeit 5 Jahre / 08. April 2027 Stückelung EUR 1.000 je Inhaberschuldverschreibung Börsennotierung Börse Frankfurt, Quotation Board Call Rechte Nach 2 Jahren Laufzeit zu 102,5%

Nach 3 Jahren Laufzeit zu 101,5%

Nach 4 Jahren Laufzeit zu 101,0% Covenants (Kündigungsrechte) Pari Passu

Cross Default

Change of Control

Veräußerungsbeschränkung

Negativerklärung

Ausschüttungsbeschränkung > 50% des Bilanzgewinns des letzten Jahresabschlusses

Aufrechterhaltung Börsennotierung

Absolutes Eigenkapital < / = EUR 5,0 Mio. (31.12. Konzernabschluss) Transparenzkriterien Veröffentlichung Konzernabschluss & -lagebericht

Konzernzwischenabschluss & -lagebericht

Unternehmenskalender

Jährliche Analysten-/Investorenveranstaltung

ESG-Reporting Finanzkriterien Eigenkapitalquote > 20%

EBIT / Zinsdeckung > 1,5x Zins Step-up Bei Verstoß gegen Transparenz- und/oder Finanzkriterien Erhöhung Kupon um je 0,5% p.a. (max. 1,0% p.a.) Zahlstelle Quirin Privatbank AG ISIN/WKN DE000A3MQBD5 / A3MQBD Recht / Gerichtsstand Deutsches Recht / Magdeburg Über AOC | Die Stadtentwickler GmbH

AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH ist ein inhabergeführter Projektentwickler, der sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien (Büro und Einzelhandel) spezialisiert hat. Der regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer einschließlich Berlin. AOC verfügt über Bürostandorte in Magdeburg, Leipzig, Dresden und Erfurt und übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette der Projektentwicklung. Gegründet im Jahr 2004, hat AOC bislang erfolgreich mehr als 700 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert und verfügt aktuell über eine Projektpipeline von rund einer Milliarde Euro. Für weitere Informationen:

AOC | Die Stadtentwickler GmbH

Liebknechtstraße 55

39108 Magdeburg

T +49 391 66 24 66 99

anleihe@aoc-diestadtentwickler.com

https://www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe Pressekontakt:

EULE Corporate Capital GmbH

Anita Roßbach, Andreas Uelhoff

T +49 40 555 029 88-80

ir@eulecc.de Wichtiger Hinweis:

Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 21. März 2022 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der dann unter www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe und www.bourse.lu veröffentlicht sein wird. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Die Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

