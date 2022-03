Am deutschen Aktienmarkt legen die meisten Standwerte am Mittwochvormittag leicht zu. 60 Minuten nach Handelsstart notiert der DAX 0,18 Prozent oder 29 Zähler im Plus. Der Abstand zum nächsten wichtigen Widerstand hat sich spürbar verringert, und es könnte bald das nächste Ausbruchssignal folgen. Mehr dazu im Video.

