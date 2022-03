Die Aktie von BioNTech tritt nach der jüngsten Erholungsbewegung auf der Stelle. Zwar ging es am Dienstag im US-Handel 2,7 Prozent anch oben auf 174,63 Dollar, aber damit hängt das Papier noch immer am Widerstand in Form des Februarhochs bei 184,13 Dollar fest. Auch von der Impfseite kommt derzeit wenig Unterstützung.Das Tempo der Impfungen gegen das Coronavirus nimmt in Deutschland weiter ab. Am Montag wurden im ganzen Land knapp 37.000 Impfdosen verabreicht, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts ...

