Rom (ots) -Live aus Rom - 25.3. 17 Uhr Weihe Russlands und der UkraineMit Dokumentationen und neuen Beiträgen ehrt K-TV am Karsamstag das Wirken des emeritierten Papstes Benedikt XVI. zum 95. Geburtstag.Ostern sind christliche Kinofilme "Das größte Geschenk", über Vergebung mit Gottes Hilfe sowie "Footprints", Weg deines Lebens, Dokumentation über den Jakobsweg, Highlights für die ganze Familie.Karsamstag: Papst em. Benedikt wird 958 Uhr NEU Benedikt XVI. - WJT 2005 - Dokumentation, Manuel de Teffé10 Uhr Dokumentation: Mitarbeiter der Wahrheit11 Uhr Gespräch: Dr. Claudia Kaminski - Martin Lohmann: Papst, Theologe, väterlicher Freund13 Uhr Dokumentation: 2005 - Jahr der zwei Päpste14 Uhr Erzbischof Dr. Georg Gänswein: Zeuge der Wahrheit16 Uhr Dokumentation: Der emeritierte Papst17 Uhr NEU Beitrag: Ein großer Verkünder - Benedikt XVI. im Leben katholischer PersönlichkeitenLiturgie LiveGründonnerstag10 Uhr Chrisam-Messe mit Papst Franziskus, Rom12 Uhr Katechese über das Heilige Triduum16 Uhr Abendmahlsmesse, Wien18 Uhr Abendmahlsmesse mit Papst Franziskus, Rom20 Uhr Heilige Stunde, Kirche aller Nationen, JerusalemKarfreitag12 Uhr Kreuzweg, Missio-Kapelle, Wien15 Uhr Karfreitagsliturgie, HeiligenkreuzMit Papst Franziskus aus Rom:18 Uhr Karfreitagsliturgie21 Uhr KreuzwegKarsamstag9 Uhr Gebetsstunde, Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein, Wemding12 Uhr Grabwache mit eucharistischer Anbetung, Missio-Kapelle, Wien18 Uhr Osternacht, Wien19 Uhr 30 Osternacht mit Papst Franziskus, Rom21 Uhr Osternacht, HeiligenkreuzOstersonntag7 Uhr 55 Heilige Messe, ao. Form, WigratzbadMit Papst Franziskus aus Rom:10 Uhr Festhochamt12 Uhr Segen "Urbi et Orbi"Film HighlightsOstersonntag16 Uhr "Footprints" - Weg deines Lebens Dokumentation (Wdh. 20.04)20 Uhr 15 "Das größte Geschenk" - Kinofilm über Versöhnung (Wdh. 23.04.)Ostermontag20 Uhr 15 "Der Erlöser" - Spielfilm über das Leben JesuKultur: Aufnahmen der schönsten Passions- und Osterlieder aus dem Petersdom mit Max&Jonas (Die Oper, 2021):Passionslieder: 9.4. (22:30), 10.4. (10:00), 14.4. (9:30)Osterlieder: 17.04. (17:30), 18.04. (18:00), 19.04. (21:15), 20.04. (18:00), 21.04. (11:00)Für die Kleinen - auch die Großen - läuft in der Osterwoche "Das Superbuch": Die Kinder-Bibelserie zeigt leicht verständlich Episoden aus der Heiligen Schrift und bringt sie so unseren Kindern - und uns - nahe.https://www.k-tv.org/live-stream/https://www.k-tv.org/programm/