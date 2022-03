DJ Bund-Emissionsplanung für 2. Quartal bleibt unverändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund lässt seine Emissionsplanung für das zweite Quartal unverändert. Demnach werden 52,5 Milliarden Euro an Kapitalmarktinstrumenten wie Anleihen ausgegeben und 54,0 Milliarden an kurzfristigeren Geldmarktpapieren. Wie die zuständige Finanzagentur am Mittwoch mitteilte, wird die Aktualisierung der Emissionsplanung für das dritte Quartal im Juni 2022 veröffentlicht.

Für 2022 soll noch ein Ergänzungshaushalt wegen der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs folgen, wie Finanzminister Christian Linder angekündigt hat. Diesen will er "in den nächsten Wochen an den Bundestag leiten". Die Anleiheexperten der Commerzbank bemerken dazu, dass die diesbezüglichen zusätzlichen Ausgaben bislang sehr vage umrissen seien. Sie glauben, dass diese Mehrausgaben größtenteils über Geldmarktpapiere aufgefangen werden dürften und im dritten und vierten Quartal in der Emissionsplanung sichtbar werden.

Bereits im Vorfeld der aktualisierten Finanzplanung hatte die Commerzbank auf Basis der vorgelegten Eckpunkte für den Haushalt 2022 vermutet, dass die Auswirkungen des Rüstungs- sowie des Energie- und Klimafonds auf die Nettoemissionen zunächst begrenzt bleiben dürften. Der entscheidende Punkt für Bundesanleihen sei, dass die Nettokreditaufnahme unverändert bei 99,7 Milliarden Euro bleibe, auch wenn das buchhalterische Defizit wahrscheinlich deutlich über 200 Milliarden Euro steigen werde, wenn man das Sondervermögen für die Bundeswehr einbeziehe.

Die Bundesregierung will als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine die Ausgaben für Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit massiv erhöhen und dazu ein Sondervermögen "Bundeswehr" im Grundgesetz verankern und mit einer Kreditermächtigung in Höhe von 100 Milliarden Euro ausstatten. Diese Sondervermögen nehmen nicht am Kassenkreislauf des Bundes teil und schlagen sich daher auch nicht unmittelbar in der Emissionsplanung nieder.

