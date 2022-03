Zürich (ots) -Wir laden Sie herzlich ein zur Medienkonferenz der Greater Zurich Area AG (GZA), der Standortmarketing-Organisation des Wirtschaftsraums Zürich.Datum: Mittwoch, 30. März 2022, 10.15 UhrDie Veranstaltung findet virtuell als Zoom-Meeting statt. Den Meeting-Link erhalten Sie nach der Anmeldung: grow.greaterzuricharea.com/2021Programm:ab 10.00 Uhr Login in Zoom-Meeting10.15 Uhr Präsentation Jahresergebnis 2021Sonja Wollkopf Walt, Geschäftsführerin, Greater Zurich Area AGBeispiel einer erfolgreichen Ansiedlung: targensGespräch mit Ruedi Becker, Chief Business Development, targens Suisse SA, Schwanden GLAktuell: Wie Compliance-Software hilft, Sanktionen durchzusetzenChristian Zehnder, Leiter Standortpromotion, Kanton Glarus, nimmt ebenfalls an der Medienkonferenz teil.10.45-11.15 Uhr Fragen / DiskussionWeitere Informationen:Sonja Wollkopf Walt, die Geschäftsführerin der GZA, präsentiert das Jahresergebnis 2021: Wie hat sich das Standortmarketing im zweiten Jahr der Coronavirus-Pandemie entwickelt? Wie viele ausländische Unternehmen wurden angesiedelt? Wie viele Arbeitsplätze haben diese geschaffen? Aus welchen Technologien, Branchen und Regionen stammen sie?Im zweiten Teil der Medienkonferenz stellen wir Ihnen ein erfolgreiches Ansiedlungsprojekt vor. targens, eine führende Anbieterin von Compliance-Services und -Produkten im Finanzbereich, gründete im Februar 2021 eine Schweizer Niederlassung in Schwanden GL. Das IT- und Beratungsunternehmen aus Deutschland plant, in den nächsten fünf Jahren rund zehn Arbeitsplätze zu schaffen.Im Gespräch mit Ruedi Becker erfahren wir u.a., wie Software-Lösungen von targens ihren Kunden in der Finanzbranche helfen, mit einem digitalen Compliance Management regulatorische Anforderungen zu erfüllen und Sanktionen - wie aktuell gegen Russland - effizient durchzusetzen.Ruedi Becker ist bei targens für den Geschäftsaufbau in der Schweiz und in Liechtenstein verantwortlich. Er spricht auch über das Expansionsprojekt in die Schweiz, den Wert eines Standorts im Wirtschaftsraum Greater Zurich Area und wie targens von der GZA und von der Kontaktstelle für Wirtschaft des Kantons Glarus bei der Ansiedlung unterstützt wurde.Anmeldung: grow.greaterzuricharea.com/2021Pressekontakt:Reto SidlerLeiter Kommunikation und MarketingGreater Zurich Area AGreto.sidler@greaterzuricharea.comTel. 044 254 59 07Original-Content von: Greater Zurich Area AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003851/100886922