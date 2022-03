Mainz (ots) -Sonntag, 27. März 2022, 21.00 UhrIn seinem aktuellen Soloprogramm macht Till Reiners Bescheidenheit wieder groß: Am Sonntag, 27. März 2022, 20.20 Uhr, zeigt 3sat mit "Till Reiners: Bescheidenheit XS" (Erstausstrahlung) den Auftritt des Kabarettisten und Stand-up-Comedians vom 7. März 2022 in Mainz. Die Sendung ist ab Ausstrahlung zwei Jahre lang in der 3satMediathek abrufbar.Bescheidenheit ist Großkotzigkeit für die, die es geschafft haben: Sie haben es nicht mal mehr nötig, anzugeben. Reiners kommt ohne moralischen Zeigefinger aus, sucht das Politische im Privaten und fragt sich: "Wenn die Welt schlecht ist - warum funktioniert sie so gut?". In seinem Programm trifft er auf sein eigenes Lebensgefühl und gibt sich selbst einen "High Five" nach dem anderen."Ich nehme weiterhin Preise an", lässt er über sein Management ausrichten. Das scheint momentan gut zu gelingen: Der Kleinkunstpreisträger 2022 in der Kategorie "Stand-up-Comedy" ist auch der neue Gastgeber der satirischen Mix-Show "Till Reiners' Happy Hour" in 3sat. Die nächste Sendung ist am Sonntag, 24. April 2022, um 20.15 Uhr in 3sat zu sehen.Weitere Kabarettprogramme in der 3satMediathek unter: https://3sat.de/kabarettAnsprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/tillreinersbescheidenheitxs3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5178108