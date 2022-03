Die Comic-NFT des Bored Ape Yacht Club (BAYC) sind derzeit die wohl begehrteste NFT-Kollektion im Netz. Das dazugehörige Startup Yuga Labs hat jetzt eine neue Finanzierungsrunde mit Rekordbewertung abgeschlossen. Yuga Labs hat mit dem BAYC einen der momentan exklusivsten digitalen Member Clubs der Welt geschaffen. Die Comic-NFT der gelangweilten Affen werden auf Opensea für durchschnittlich 104 Ether gehandelt, was etwa 306.000 US-Dollar entspricht. Kein Wunder also, dass der Wert des Startups in die Höhe geschossen ist - und sich die Investoren darum reißen. Bei der letzten Finanzierungsrunde konnte ...

