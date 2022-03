Die Aktie von Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) hat am Dienstag an der Heimatbörse in Toronto einen plötzlichen Kurssprung um +18,6% hingelegt und klettert heute an den deutschen Handelsplätzen weiter. In der Spitze stieg der Titel am Vormittag um +9%. Wie ist diese Explosion zu erklären? Die Clean-Tech-Firma will die erste Lithium-Fabrik Europas bauen und ist diesem Ziel gestern einen großen Schritt nähergekommen. Rock Tech ist ein deutsch-kanadisches ...

