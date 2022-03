Die Aktie von Valneva (WKN: A0MVJZ) rennt immer weiter. Von seinem Tief am 7. März konnte das Papier inzwischen bis zu +54% zulegen. In den letzten Tagen korrigierte der Wert leicht von den Hochs. Ist das der Vorbote für die nächste Aufwärtsbewegung? Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt und vermarktet Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten und betreibt Produktionsstätten in Österreich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...