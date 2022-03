Die US-Notenbank Fed hat der Inflation endgültig den Kampf angesagt, Das unterstrich deren Chef Jerome Powell am Montag mit starken Worten, mit welchen er der "viel zu hohen Inflationsrate" offen den Kampf ansagte. Um diese wieder nach unten zu korrigieren, soll der Leitzins in naher Zukunft ncoh weiter in die Höhe steigen.Besonders viel Eindruck hinterließ, dass Powell auch eine Erhöhung um 50 Basispunkte bei der nächsten Zinsrunde Anfang Mai grundsätzlich offen ließ. Entschieden ist zwar noch nichts, dennoch ist die klare Haltung ...

