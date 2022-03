Der Stahlkonzern Salzgitter hat am Montag starke Zahlen präsentiert (DER AKTIONÄR berichtete). Nach zwei verlustreichen Jahren soll es außerdem wieder eine überraschend hohe Dividende geben. Die Aktie reagiert mit steigenden Kursen - das Allzeithoch aus 2018 rückt damit in Reichweite. 2021 lief es für Salzgitter wirtschaftlich deutlich besser als in den Jahren zuvor. Das Unternehmen profitierte von steigenden Rohstoffpreisen und der Beteiligung an dem Kupfer- und Metallrecyclingkonzern Aurubis.Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...