Ab Donnerstag, den 24.03.2022, kann der neue fünfjährige "Green Bond" der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH (ISIN: DE000A3MQBD5) über die Börse und angeschlossene Depotbanken gezeichnet werden. Die erste Anleihe des Immobilienentwicklers aus Magdeburg wird jährlich mit 7,50% verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Wir haben mit dem AOC-Geschäftsführer Till Schwerdtfeger über das Unternehmen, die Hintergründe der Anleihe-Emission sowie über die Klassifizierung als Green Bond gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Schwerdtfeger, stellen Sie uns doch in wenigen Worten die AOC I Die Stadtentwickler GmbH vor. Wie verdient das Unternehmen sein Geld, worauf liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit?

Till Schwerdtfeger: AOC I Die Stadtentwickler GmbH ist ein innovativer, inhabergeführter Projektentwickler mit regionalem Schwerpunkt in den neuen Bundesländern und angrenzende Regionen. Wir konzentrieren uns auf die Asset-Klassen Wohnen in allen Formen sowie Büro und Einzelhandel und bilden dabei die gesamte Wertschöpfungskette von Konzeption, Planung, Realisierung bis hin zur Vermarktung und Übergabe von hochwertigen Immobilien ab. Mit großer Begeisterung bauen wir dabei nachhaltig erfolgreiche Immobilien nach den neuesten Qualitätsstandards. Bei all unseren Projekten berücksichtigen wir ESG-Kriterien und fokussieren uns auf Bauprojekte mit mindestens DGNB-Gold-Standard/KfW 40/55. Wir veräußern unsere Projekte dabei ausschließlich global an institutionelle Anleger, Versorgungskassen bzw. -kammern sowie Kapitalanlagegesellschaften, und zwar ausschließlich bereits vor Baubeginn via Forward Deal. AOC verfügt über einen Track Record von 700 Mio. Euro abgeschlossenes Projektvolumen und hat sich ein Jahrzehnt nach Unternehmensgründung als einer der größten inhabergeführten Immobilienentwickler in Ostdeutschland etabliert.

Anleihen Finder: Warum haben Sie sich nun erstmals für die Begebung einer börsennotierten Anleihe entschieden? Was spricht für dieses Finanzierungsinstrument und wofür benötigen Sie Anleihemittel in Höhe von bis zu 30 Mio. Euro?

Till Schwerdtfeger: Die Anleiheemission bietet uns die Chance, unsere Geschäftstätigkeit erheblich auszuweiten und auch weiterhin dynamisch zu wachsen. Wir sind solide aufgestellt und alle Projekte unserer aktuellen Projektpipeline sind bereits finanziert. Mit dem Emissionserlös können wir darüber hinaus aber weitere, grüne Projekte realisieren - er dient uns als zusätzlicher Finanzierungsrahmen für Projekte gemäß unserem Rahmenwerk und entsprechend der ICMA Principles. Wir können dann noch unabhängiger von Fremd- und Mezzanine-Kapitalgebern am Markt agieren und zum Beispiel neue Grundstücke schneller und flexibler ankaufen. Wir möchten unsere personellen und betrieblichen Ressourcen im Rahmen des organischen Unternehmenswachstums weiter ausbauen. Auch die Diversifizierung und Flexibilisierung unserer Finanzierungsstruktur ist für uns ein guter Grund, uns für den Kapitalmarkt zu entscheiden.

Anleihen Finder: Wie haben Sie bislang Ihre Projekte finanziert?

Till Schwerdtfeger: Bisher finanzieren wir unsere Projekte auf Ebene der jeweiligen Projektgesellschaft. Hier benötigen wir in der Regel zunächst nur Fremdmittel für die erste Phase, also den Ankauf ...

