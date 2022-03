München (ots) -- Der iPaaS-Pionier Boomi ist weiter auf Wachstumskurs und setzt deutliche Geschäftsschwerpunkte in der RegionBoomi (http://www.boomi.com/), das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, hat Mark Sturzenegger (https://www.linkedin.com/in/mark-sturzenegger/) als neuen Managing Director für die DACH-Region und Osteuropa gewonnen. Dieser Schritt unterstreicht das Ziel des Unternehmens, die Präsenz von Boomi in der Region signifikant zu erhöhen und Unternehmen dabei zu unterstützen, mithilfe von Konzepten zu Modern Middleware basierend auf iPaaS (Integration Platform as a Service) ihre digitalen Ökosysteme zu vereinheitlichen und Kunden, Mitarbeiter, Partner und Anwender nahtlos zu verbinden.In seiner neuen Führungsposition bei Boomi wird Mark Sturzenegger das Wachstum des Unternehmens in der Region vorantreiben und sich auf die Marksegmente BFSI (Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen), Pharmazie & Life Sciences sowie Manufacturing und Automobilindustrie konzentrieren. Um diese Expansion zu erreichen, plant Sturzenegger zudem einen umfassenden Ausbau des Partnergeschäfts. Trotz umfangreicher digitaler Strategien hinken Unternehmen in vielen Marktsegmenten bei der Integration von Anwendungen noch immer hinterher. Sie verwalten mehr Anwendungen als je zuvor, schöpfen das Potenzial der darin vorhandenen Daten jedoch nicht vollständig aus. Mit Boomi können Unternehmen ihr gesamtes digitales Ökosystem schnell und einfach vereinheitlichen und Arbeitsabläufe entsprechend automatisieren. Die intelligente Konnektivität und die Automatisierung minimieren Brüche in Transformationsprozessen, sodass die Daten nahtlos durch das Unternehmen fließen können und so die Grundlage für eine positive Kunden- und Mitarbeitererfahrung bilden.Mark Sturzenegger verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung im Bereich Enterprise Software und in SaaS-Unternehmen. Vor Boomi war Mark Sturzenegger Vice President Sales für Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich bei Automation Anywhere. Davor war er neun Jahre lang bei CA Technologies tätig, wo er verschiedene Führungspositionen in der DACH- und EMEA-Region innehatte."Ich freue mich sehr, nun ein Teil von Boomi zu sein. Das Unternehmenswachstum der letzten Jahre, der exzellente Ruf im Markt und die Vielzahl an zufriedenen Kunden sprechen für sich. Ich bin stolz darauf, mit meiner Expertise nun zu diesem Erfolgskurs beitragen zu können und unsere Präsenz im Markt weiter auszubauen. Boomi hat mich von Tag eins durch seine positive Unternehmenskultur und das Produkt überzeugt. Wir dürfen schon jetzt namenhafte Unternehmen zu unseren Kunden zählen, denen wir dank unserer iPaaS-Lösung Integrated Experiences und eine einzigartige Customer Experience ermöglichen. Ich freue mich, auf dieser optimalen Grundlage aufzubauen und den Erfolg von Boomi in enger Zusammenarbeit mit allen bestehenden und neu dazukommenden Partnern fortzuführen", sagt Mark Sturzenegger.Über BoomiBoomi verbindet mit seiner Cloud-basierten, einheitlichen und transparenten Plattform schnell und einfach alles im digitalen Ökosystem. Die von Boomi entwickelte Integration Platform as a Service (iPaaS) wird von mehr als 18.000 Kunden weltweit für Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten geschätzt. Als Pionier im Bereich der intelligenten Datennutzung ist es das Ziel von Boomi, Kunden und Partnern die schnelle und einfache Erfassung von Daten, das Verwalten und Orchestrieren zu ermöglichen. Anwendungen, Prozesse und Menschen werden sinnvoll integriert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com.© 2022 Boomi, LP. Boomi, das 'B'-Logo, Boomiverse und AtomSphere sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss / Annette Hermann/ Florian StimmerTel.: +49 (0)89 99 38 87-30 / -52 / -38boomi@hbi.dehttp://www.hbi.deOriginal-Content von: Boomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137001/5178177