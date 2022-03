Florian Mende ist seit Anfang März im Kundenbetreuungsteam des österreichischen Fondsanbieter Impact Asset Management GmbH am Standort Frankfurt am Main tätig. Mende kommt von Star Capital, wo er zuletzt als Vertriebsleiter tätig war. Der österreichische Fondsanbieter Impact Asset Management GmbH (I-AM, vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) verstärkt an seinem Standort in Frankfurt am Main mit Florian Mende sein Kundenbetreuungsteam. Seit 01.03.2022 ist Mende für die deutsche Niederlassung von ...

