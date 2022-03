... konnten sich sehen lassen. Das Unternehmen hat das erfolgreichste Geschäftsjahr seiner dreißigjährigen Firmenhistorie hinter sich. Der Umsatz ist um 19 % auf 943 Mio. € gestiegen und hat damit die eigene Prognose übertroffen. Das um Einmalkosten bereinigte EBITDA ist um drei Viertel auf 351 Mio. € gestiegen, womit man das obere Ende seiner eigenen Prognose erreichte. Eine Prognose für das laufende Jahr will man erst am kommenden Dienstag bekannt geben. Die Aussichten dürften aber weiterhin vielversprechend sein. Zwar ist man über eine Tochtergesellschaft in der Ukraine vertreten, aber das Jahr 2021 hat gezeigt, wie krisenresistent das Geschäftskonzept von DERMAPHARM ist. Der Kurs hat vom Top über ein Drittel nachgegeben. Die Aktie ist mit einem KGV von 14 günstig bewertet. Dazu kommt eine Dividendenrendite von rund 3 %.



