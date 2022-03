Energiesicherheit, Lieferketten und mehr: Der Krieg in der Ukraine führt auch in den USA zu einem Umdenken. Die Krise "verstärkt Trends, die schon vorher in der Pipeline waren", sagt Sandra Navidi bei w:o TV."Umbrüche bringen auch Opportunitäten mit", erklärt die US-Expertin im Gespräch mit Martin Kerscher. Beispielsweise in der Lebensmittelbranche, die zunehmend mithilfe von "Vertical Farming" lokal ...

