Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2022 hat an den Börsen mit heftigen Turbulenzen begonnen, so Dr. Manfred Schlumberger, Leiter Portfoliomanagement bei StarCapital.Erst habe die US-Notenbank in einem Anflug von Konvertiteneifer die Märkte mit der Ankündigung einer Serie von Zinserhöhungen und Anleiheverkäufen wegen der grob unterschätzten Inflationsgefahr geschockt. Dann habe Putin am 24. Februar seine Armee in die Ukraine einmarschieren lassen. Der Westen habe mit harten Wirtschaftssanktionen reagiert. Energie- und Rohstoffpreise seien von teilweise schon stark erhöhten Niveaus aus explodiert. Jetzt habe auch der Dümmste erkennen müssen, dass die Inflation gekommen sei, um hartnäckig zu bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...