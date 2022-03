Der Halbleiterzulieferer Aixtron konnte Ende Februar beeindruckende Geschäftszahlen für das 4. Quartal 2021 und das Gesamtgeschäftsjahr 2021 vorlegen. Und auch der Ausblick bleibt weiter sehr gut. Das Unternehmen hob angesichts des sehr guten Geschäfts die Dividende deutlich an. Die Aixtron-Aktie hat auf die neuen Zahlen mit einem Kurssprung reagiert und auch in der letzten Gesamtmarkt-Korrektur eine hohe relative Stärke gezeigt. Damit bleiben die Aussichten für das Unternehmen und die Aktie weiter vielversprechend.Noch am 23.02.2022 war die ...

