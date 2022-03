Wien (ots) -Das E-Learning-Programm "Easybusiness - der leichte Weg zur Betriebswirtschaft" bietet eine Lösung für dieses brennende Bildungsthema"Mein Erfolg wird auf Basis des Deckungsbeitrags bemessen. Erklärt hat man mir diesen allerdings nicht. Das ist sehr frustrierend." Der Deckungsbeitrag hat sich zur wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahl entwickelt. So richtig verstanden wird er allerdings von den wenigsten. Das E-Learning-Programm "Easybusiness - der leichte Weg zur Betriebswirtschaft" bietet eine Lösung für dieses brennende Bildungsthema. Selbst für absolute Laien wird der Deckungsbeitrag in weniger als 5 Stunden entmystifiziert. Klingt vielleicht unglaublich, ist aber so. Storytelling & Co machen es möglich. Weitere Infos, Gratis-Kostproben und eine Anmeldung für das kostenlose Webinar "So gelingt Blended Learning (auch im Distance Learning)" finden Sie unter www.easy-business.cc/deckungsbeitrag.Pressekontakt:Easybusiness Wirtschaftstraining onlineChristine Windischwindisch@easybusiness.atTel.: 0043 1 813 06 32www.easy-business.cc/deckungsbeitrag/Original-Content von: Easybusiness Wirtschaftstraining online, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162213/5178316