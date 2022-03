Sensationell! Fast 20 Mio. Cash und eine neue Ressource, die noch gar nicht eingepreist ist!

Slusarchuk. Dieser Name steht unter anderem für den Aufstieg von K92 Mining zum Goldkonzern! Als Mitgründer, Präsident und Mitglied des Prüfungsausschusses führte Bryan Slusarchuk K92 von der Gründung zur kommerziellen Produktion und positiven Cashflows. K92 ist inzwischen knapp 2 Mrd. CAD schwer - ein Weg, der Zacatecas erst noch bevorsteht!

Goldprojekt Esperanza ist eine der hochgradigsten Oxidgold-Lagerstätten weltweit

Signifikante historische Silberressource in einem Weltklasse-Silberabbaugebiet

Hervorragendes Explorationspotenzial, sowohl im Gold- als auch im Silber-Bereich

Gesunde Aktienstruktur, starke Cash-Position, Management mit bekannter Erfolgsbilanz.

Überzeichnete Finanzierungsrunde abgeschlossen, keine weitere Verwässerung.

institutionelle Investoren, Bergbauexperten und Minen-Milliardär Eric Sprott halten große Aktienpakete. Größter Aktionär ist nun der Goldkonzern Alamos Gold!

Bei Gold und Silber steht in Anbetracht der aktuellen weltpolitischen Lage unserer Meinung nach in Kürze der ganz große Wurf bevor. Nur die Aktie von Zacatecas Silver (A2QQCM) dürfte dem ganzen noch zuvorkommen und ihr exorbitantes Potenzial schon in den kommenden Tagen zeigen.Denn bei den ganzen sensationellen Newsmeldungen die da in den letzten zwei Wochen von Unternehmensseite vermeldet wurden: der Aktienkurs hat sich noch immer nicht bewegt und läßt die aktuelle Marktbewertung von jetzt knapp 100 Mio. kanadischen Dollar bei nunmehr fast 20 Mio. auf der Bank wie Pipifax erscheinen.Günstig dürfte man daher bei Zacatecas nicht mehr lange einsteigen können. Mittelfristig sollte sich hier eine lukrative Performance einstellen, so unsere Einschätzung. Und wir sind damit ganz und gar nicht allein, wie die in diesen Tagen abgeschlossene Finanzierungsrunde zeigt.Im Zuge eines Mega-Deals mit dem Goldkonzern Alamos Gold startete Zacatecas Ende Februar eine Kapitalerhöhung, die allerdings in Windeseile überzeichnet war. Nur deshalb war es möglich den Finanzierungsrahmen von 15 auf 18 Mio. CAD nach oben zu schrauben.Zacatecas gab im Zuge der Finanzierungsrunde übrigens neue Anteile zu je 1,10 CAD aus. Heute steht die Aktie mit 1,25 CAD nur rund 10% höher. Die aus dem Angebot erzielten Erlöse wurden unter anderem verwendet, um eine 5-Millionen-Dollar-Barzahlung im Zusammenhang mit dem Kauf des Esperanza-Projektes von Alamos Gold zu decken. Zugleich wird der Erlös auch das laufende Bohrprogramm auf dem ebenfalls in Mexiko bestehenden Silberportfolio finanzieren.Neben den hauseigenen Silber-Liegenschaften gehört Zacatecas nun auch das potente Goldprojekt Esperanza, das für einen Gesamtpreis von 60 Mio. USD den Besitzer wechselt. Diese Summe ist beileibe kein Pappenstiel für eine aktuell nur rund 100 Mio. CAD schwere Company.Zacatecas geht hier "All in" - und das aus gutem Grund, denn die Neuerwerbung ist eine große Chance für den (noch) kleinen Explorer auf dem Weg zum Developer. Das erklärt auch, weshalb Alamos nach dieser Transaktion zum größten Zacatecas-Aktionär aufgestiegen ist. Sie können getrost davon ausgehen, dass die Alamos-Manager sehr genau wissen welche Perle sie hier in die Hände des Zacatecas-Teams um CEO Bryan Slusarchuk gelegt haben.Wie heute Esperanza, kaufte Slusarchuk einst für K92 die Kainantu-Mine von Barrick Gold ein und entwickelte K92 zusammen mit dem heutigen Zacatecas-Direktor John Lewins zu einem der weltweit hochwertigsten und kostengünstigsten Goldproduzenten. K92-Aktionäre haben hervorragende Renditen eingefahren und ihren Einsatz vervielfacht. Das können Sie nun auch, mit Zacatecas.Und in der Tat könnten die Voraussetzungen hierfür kaum besser sein: Das Esperanza-Projekt bringt es nämlich auf eine gemessene und angezeigte Ressource von 34,35 Millionen Tonnen mit 0,98 g/t Gold und 8,09 g/t Silber für 1,08 Millionen Unzen Gold und 8,94 Millionen Unzen Silber. Hinzu kommt eine abgeleitete Ressource von 718.000 Tonnen Gestein mit 0,80 g/t Gold und 15,04 g/t Silber für 18.000 Unzen Gold und 347.000 Unzen Silber.Auf Basis früherer Bewertungen kommt das Projekt für einen konventionellen Tagebau-Haufenlaugungsbetrieb in Frage. In Zahlen deutet das auf eine jährliche Goldproduktion von über 100.000 Unzen bei geradezu sensationellen "All-in Kosten" (AISC) von nur 750 US-Dollar pro Unze hin.Rechnen wir also einmal nach: Bei Goldpreisen um 2.000 Dollar / Feinunze würde die Gewinnmarge bei über 1.200 Dollar pro Unze liegen, und zwar über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 7 Jahren!An dieser Stelle sei nochmals daran erinnert, dass Zacatecas an der Börse aktuell mit nur rund 100 Mio. CAD (umgerechnet 80 Mio. USD) bewertet wird. Und zwar nach abgeschlossener Finanzierung und wohl über 15 Mio. CAD in der Firmenkasse.Zacatecas hat nun ein umfangreiches Arbeitsprogramm auf Esperanza vor der Brust. Damit wird man eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorbereiten, wirtschaftliche Studien für das Projekt durchführen und ein Infill-Bohrprogramm auf der Lagerstätte sowie Bohrungen auf nahe gelegenen Explorationszielen durchführen.Wir rechnen also über die Zeit mit einer deutlich wachsenden Gold- und Silberressource auf Esperanza, was für die Zacatecas-Aktie nur eines bedeuten kann: stark steigende Preise. Liegt dann erst einmal eine aktualisierte Ressource nach NI 43-101 sowie eine moderne Wirtschaftlichkeitsstudie auf dem Tisch, dürften die heutigen Kursregionen schon sehr tief unten liegen.Wir glauben in der Tat, dass die Zacatecas-Aktie dank dieser Voraussetzungen zu jenen raren Kandidaten der Branche gehört, die mittelfristig "Tenbagger"-Potenzial mitbringen. Ein hervorragendes Explorationspotenzial, eine starke Cash-Position und ein Management mit einschlägiger Erfolgsbilanz deuten nach dem jüngsten Esperanza-Coup ganz klar in diese Richtung. Und nun spielen dem Unternehmen auch noch die haussierenden Gold- und Silberpreise in die Karten.Hierbei dürfen Sie auch nicht vergessen, dass Zacatecas bereits über ein umfangsreiches Silbervermögen im Herzen Mexikos verfügt. Das Projektpaket erstreckt sich über ganze 78,2 Quadratkilometer im sehr aussichtsreichen Fresnillo Silber Gürtel, der bis heute über 6,2 Milliarden Unzen Silber produziert hat. Das entspricht etwa 10% der bisherigen Welt-Silber-Produktion!Für die am weitesten fortgeschrittene Silberlagerstätte Panuco liegt inzwischen sogar eine NI 43-101-konforme Ressource von 16,4 Millionen Unzen Silber-Äquivalent mit 187 g/t (171 g/t Silber und 0,17 g/t Gold vor. Macht Zacatecas so weiter wie bisher, könnten wir uns auch sehr gut vorstellen, dass einer der umliegenden Silber-Player - namentlich MAG Silver, Fresnillo, Pan American Silver und Endeavour Silver - früher oder später nach Zacateca's Silbersparte greift.Mehrere technische Analysten weisen nun darauf hin, dass sowohl der Gold- als auch der Silber-Markt massiv überverkauft sind und möglicherweise am Ende ihrer kurzfristigen Konsolidierungsphase stehen. Schon sehr kurzfristig sollten beide wieder nach oben drehen: Das heißt beim Silber Preise in Richtung 30 USD / Feinunze und Goldpreise über 2.000 USD / Feinunze.Mit einer einzigartigen Kombination von Gold- und Silber-Exposure im Herzen Mexikos bietet die Aktie derzeit extremes Upside-Potenzial. Wir würden deshalb Preise unter 1,30 CAD (umgerechnet 0,90 EUR) auf jedem Fall zum Aufbau von Positionen nutzen.Nachfolgend noch einmal unsere wichtigsten Kaufargumente:Fakt ist: Zacatecas bringt bei Kursen unter 1,30 CAD einen gewaltigen Hebel auf Gold und Silber mit. Damit ist der Junior-Explorer nach wie vor ein absoluter Geheimtipp, der vor einer gewaltigen Hausse in Richtung 4 CAD steht. Ehrlich gesagt, sehen wir im Markt nur sehr, sehr selten solche Chancen.UnsereAutoren sind keine Anlageberater. 