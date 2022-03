HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen von 197 auf 195 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns habe im vergangenen Jahr von der Corona-Pandemie profitiert, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Diana Na in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2022 erscheine das Aufwärtspotenzial indes geringer angesichts der zunehmenden Rückkehr zur Normalität./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

