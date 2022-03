PARIS (dpa-AFX) - Zweieinhalb Wochen vor Start der Präsidentschaftswahl in Frankreich zeigt sich die konservative Kandidatin Valérie Pécresse trotz schwacher Umfragewerte kämpferisch. "Ich werde die Überraschung in der Stichwahl sein, und ich glaube nicht an Umfragen", sagte Pécresse am Dienstagabend bei einer Podiumsdiskussion der Bewerber des rechts-konservativen Lagers, wie die Zeitung "Le Journal du Dimanche" berichtete. "Lasst euch diese Wahl nicht stehlen."

Wenn die Franzosen wirklich Marine Le Pen an der Spitze wollten, hätten sie sie bei einer ihrer vorigen Kandidaturen längst gewählt, sagte Pécresse. Die rechte Le Pen liegt in den Umfragen stabil auf Platz zwei hinter Präsident Emmanuel Macron, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt. "Was Éric Zemmour angeht, den einige hier sehr mögen, glaube ich auch nicht, dass er in der Lage ist, zu gewinnen", meinte Pécresse mit Blick auf den extrem rechten Kandidaten.

Die Républicains hatten per Mitgliederentscheid mit Ex-Ministerin Pécresse erstmals eine Frau zur Kandidatin für die Präsidentschaftswahl bestimmt. Kurzfristig sahen Umfragen die konservative Herausforderin von Macron auf Rang zwei, inzwischen aber nur noch auf Position vier. "Es ist richtig, dass wir nicht alles gemacht haben und dass wir nicht alles richtig gemacht haben", sagte Pécresse zu ihrem bisherigen Wahlkampf. Ihr Programm aber stelle einen totalen Bruch zur Politik von Präsident Macron dar.

Das rechtsbürgerliche Lager stellte zuletzt von 2007 bis 2012 den Präsidenten: Nicolas Sarkozy. Pécresse (54) ist derzeit Präsidentin des Regionalrats der Hauptstadtregion Île-de-France. Im Vorwahlkampf schrieb sie sich Qualitäten von Angela Merkel und Margret Thatcher zu, was das Verteidigen der Interessen des eigenen Lands angeht./evs/DP/ngu