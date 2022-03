DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Unternehmenspräsentation auf der 33. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 03. & 04. Mai 2022 // Anmeldung ab sofort möglich



23.03.2022 / 12:45

Augsburg, 23.03.2022

Am 03. & 04. Mai 2022 findet die 33. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz statt, auf der sich rund 50 Aktiengesellschaften aus dem Small- und Mid-Cap Bereich präsentieren.

Die Konferenz wird im Hybrid-Format durchgeführt. Eine Teilnahme ist entweder "vor Ort" oder "via ZOOM" möglich.

Das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Gesellschaften finden Sie unter www.mkk-konferenz.de. Über diese Seite können Sie sich ab sofort auch zur Veranstaltung anmelden.

- 1-to-1 Wünsche nehmen wir gerne bis zum 20. April 2022 entgegen (Investors and Press only und nur für Teilnehmer "vor Ort" möglich)

Bitte melden Sie sich bis spätestens 29. April 2022 für die Konferenz sowie die Zusatzveranstaltungen ausschließlich unter www.mkk-konferenz.de an.

Änderungen/Aktualisierungen zum Ablauf der Konferenz oder Programmänderungen geben wir immer auf unserer Homepage bekannt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Kontakt für Rückfragen: Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Eventmanagement GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg Tel.: +49 821 241133-49/44

Mobil: +49 176 151434-31/44

Mail: konferenz@gbc-ag.de



www.gbc-ag.de

Teilnehmende Unternehmen: 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9), Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6), aifinyo AG (ISIN: DE000A2G8XP9), AlphaZoo AG (ISIN: k.a.), APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5), audius SE (ISIN: NL0006129074), Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981), Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1), BörseGo AG (ISIN: DE000A0S9QZ8), Brockhaus Technologies AG (ISIN: DE000A2GSU42), CENIT AG (ISIN: DE0005407100), clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4), CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3), Cogia AG (ISIN: DE000A3H2226), coinIX GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2LQ1G5), Defence Therapeutics Inc. (ISIN: CA24463V1013), Deutsche Eigenheim Union AG (ISIN: DE000A0STWH9), Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400), dynaCERT Inc. (ISIN: CA26780A1084), EasyMotionSkin Tec AG (ISIN: LI1147158318), Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933), EPTI AB (ISIN: SE0013774668), FACC AG (ISIN: AT00000FACC2), FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913), GK Software SE (ISIN: DE0007571424), HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8), HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578), InterCard Informationssysteme AG (ISIN: DE000A0JC0V8), International School Augsburg gAG (ISIN: DE000A2AA1Q5), KAP AG (ISIN: DE0006208408), Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504), MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5), Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3), MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24), Net-Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34), Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4), Paedi Protect AG (ISIN: k.a.), pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777), SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22), sdm SE (ISIN: DE000A3CM708), SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2), SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986), Softing AG (ISIN: DE0005178008), talkpool AG (ISIN: CH0322161768), TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE0007501009), Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7), VOQUZ Labs AG (ISIN: DE000A3CSTW4), Wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609), Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606)

