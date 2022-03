Köln (ots) -Die Redaktion von 'Tiere suchen ein Zuhause' möchte sich zusammen mit dem WDR Funkhausorchester bei Tierschützer:innen bedanken. Darum verschenkt sie Konzerttickets an Mitarbeiter:innen von Tierheimen und Tierschutzorganisationen. Alle anderen können im Live-Stream dabei sein.Tierische Klangwelten treffen am ersten und zweiten April im WDR Funkhaus auf ganz persönliche Erinnerungen der Orchestermitglieder. An zwei Abenden präsentiert das WDR Funkaushorchester klassische Stücke wie Rossinis Katzen-Duett und Highlights der Filmmusik, darunter Winnetou, Meerjungfrau Arielle und ein Titelmusik-Medley mit Lassie, Black Beauty, Flipper, Kimba und anderen Artgenossen. Dazu entlockt Gastgeberin Simone Sombecki den Musiker:innen ganz persönliche Tiergeschichten und Anekdoten von ihren Haustieren.Tickets für das Konzert am 1. April sind im Verkauf erhältlich. Am Tag darauf folgt das exklusive Danke-Konzert, das auch im Live-Stream übertragen wird. Insgesamt 560 Tickets vergeben der WDR und die Redaktion von 'Tiere suchen ein Zuhause' an Mitarbeiter:innen von Tierheimen und Tierschutzorganisationen aus NRW. Damit möchte sich die Redaktion für die gute Zusammenarbeit bedanken und auf die zum Großteil ehrenamtliche Arbeit aufmerksam machen.Seit 31 Jahren kommen in der Sendung unterschiedlichste Menschen zusammen, die alle das Engagement für Tiere verbindet. Für Moderatorin Simone Sombecki ist klar: 'Musik und Tiere haben vieles gemeinsam: Sie berühren - unser Herz, unsere Seele!'Freuen kann sich das Publikum auch auf eine Uraufführung: Der Berliner Komponist Damian Scholl begleitet in 'Whale Song' musikalisch einen Wal auf seiner Reise durch das Meer. Der Kompositionsauftrag wurde bereits im Jahr 2021 im Rahmen des 'Composers Mentorship'-Programm vergeben, mit dem das WDR Funkhausorchester junge Talente in Pandemiezeiten fördern möchte.Für das Konzert am 1. April um 20.00 Uhr im WDR Funkhaus gibt es Tickets über KölnTicket. Das Konzert am 2. April um 20.00 Uhr wird im Live-Stream über die Webseiten und Facebook-Kanäle von "Tiere suchen ein Zuhause" und des WDR Funkhausorchesters übertragen.Wichtige Informationen zum Konzertbesuch sind auf der Webseite des WDR Funkhausorchesters zu finden:https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/funkhausorchester/konzerte/termine/tiere-suchen-ein-orchester-100.htmlFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch unsere Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5178394