Nach zähem Start haben die Papiere von Morphosys bis zum Mittag doch deutlich zulegen können. Sie gewinnen an der SDAX-Spitze gut zwei Prozent auf 23,53 Euro. Tags zuvor waren die Aktien des Antikörperspezialisten von der 50-Tage-Linie zurückgeprallt, nachdem sie sich seit der zweiten März-Woche um 25 Prozent erholt hatten.Am Vorabend wurde bekannt, dass die Schweizer Behörden den in Europa von Incyte als Minjuvi vermarkteten Antikörper Tafasitamab in einer Kombinationstherapie gegen bestimmte Lymphome ...

Den vollständigen Artikel lesen ...