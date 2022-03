Original-Research: SBF AG - von Montega AG



SBF ergänzt Produktportfolio mit modernen Produktionsanlagen für industrielle LED-Lichtbänder



SBF hat vergangene Woche den Erwerb von Produktionsanlagen für den Geschäftsbereich industrieller Beleuchtungslösungen verkündet, wodurch das Ertragspotenzial der Tochter Lunux Lighting nochmals spürbar gestärkt werden dürfte. Die Entwicklung im zweiten operativen Segment ('Schienenfahrzeuge') sollte angesichts des von langfristigen Aufträgen gekennzeichneten und weitgehend konjunkturresistenten Geschäftsmodells indes weiter planmäßig verlaufen, weswegen wir den Investment Case als vollständig intakt ansehen.



Übernahme erfolgt aus Insolvenzverfahren heraus: Konkret hat SBF die Produktionsanlagen und das Umlaufvermögen eines insolventen deutschen Unternehmens übernommen. Der durch Eigenmittel finanzierte Kaufpreis liegt im niedrigen einstelligen Mio.-Euro-Bereich (MONe: 2,0-2,5 Mio. Euro), wobei der Buchwert der erworbenen Vermögenswerte leicht höher ausfallen dürfte (MONe: 3,0 Mio. Euro). Gemäß Vorstand handelt es sich dabei um für verschiedene Beleuchtungslösungen geeignete Produktionsanlagen, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befinden, sodass nach der für Juni geplanten Inbetriebnahme unmittelbare Effizienz- und Ergebnissteigerungen im Konzern zu erwarten sind. Zudem kann die Produktpalette von Lunux Lighting fortan um moderne LED-Lichtbänder erweitert werden, was wir als sinnvollen Schritt erachten.



Lunux Lighting dürfte 2022 für deutlichen Umsatzschub sorgen: Der im vorletzten Jahr ebenfalls aus einer Insolvenz übernommene Spezialist für industrielle Innen- und Außenbeleuchtungen dürfte u.E. infolge der inzwischen vollzogenen Umstrukturierung im laufenden Jahr im oberen zweistelligen Prozentbereich wachsen (MONe: +90% yoy auf 21,2 Mio. Euro). Damit befände sich der Geschäftszweig bereits nahezu auf dem Erlösniveau des bisherigen Kernsegments 'Schienenfahrzeuge' (MONe 2022: +3,2% yoy auf 23,0 Mio. Euro). Zudem erwarten wir für das laufende Jahr angesichts der optimierten Geschäftsprozesse bei Lunux Lighting auch eine deutliche Ergebnissteigerung. Wenngleich die auf breiter Front gestiegenen Einkaufspreise wichtiger Komponenten einen gewissen Druck auf die Marge ausüben dürften, rechnen wir auf Konzernebene mit einer Verdoppelung des EBITs.



Bahntechnikmarkt weiterhin von strukturellen Treibern gestützt: Vor dem Hintergrund der angestrebten Verbesserung der Emissionsbilanz will die Bundesregierung die Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr bis 2030 verdoppeln. Zur Erreichung dieses Ziels erweitert die Deutsche Bahn als Teil der Maßnahmen ihre Flotte derzeit um 43 neue ICEs, wovon bereits Ende 2022 erste Züge zum Einsatz kommen sollen. Der Auftrag mit einem Volumen von ca. 1,5 Mrd. Euro wurde an Siemens vergeben, sodass auch SBF als langjähriger Partner hiervon profitieren dürfte. Zudem erwartet u.a. auch SBFs Kunde Stadler gemäß eigener Mitteilung angesichts der ungebrochen starken Nachfrage in 2022 ein anhaltendes Wachstum, was u.E. ein weiteres Indiz für das strukturelle Potenzial des europäischen Bahntechnikmarktes und folglich auch SBFs Geschäft im Bereich Schienenfahrzeuge ist.

Fazit: Die verkündete Übernahme untermauert einmal mehr SBFs expansive Pläne, die vom strukturellen Wachstum der adressierten Märkte auch in den kommenden Jahren gestützt werden dürften. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel.







