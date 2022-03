Hong Kong (ots) -ANNKE läutet den Spring Sale 2022 ein, die erste große Rabattaktion im Jahr 2022. Kunden erhalten einen Gutschein von bis zu 20% auf die gesamte Produktpalette von ANNKEs Überwachungskameras und -systemen.Der Frühling ist da! ANNKE vergibt zusätzlich zu den laufenden Rabatten weitere Gutscheine heraus, sodass Kunden bis zu 20% zum Frühlingsanfang sparen können.Profitieren Sie noch heute vom Extra-Rabatt auf alle ANNKE Überwachungs- und Sicherheitslösungen. Die Aktion findet von Dienstag, 22. März bis Dienstag, 29. März statt. Die Sicherheitslösungen werden bequem zu Ihnen nach Hause geliefert.Hier geht's zum Shop: https://de.annke.com/pages/spring-sale-202220% Rabatt auf NightChromaTM SicherheitslösungenCoupon-Code:SPRING20ANNKE bietet die weltweit ersten NightChromaTM Sicherheitslösungen an, die mit der f/1.0 Superblende, fortschrittlichem Bildsensor, aktiver Ausrichtungstechnologie und warmem Ergänzungslicht Spitzen-Farbnachtsicht bei völliger Dunkelheit bieten.NC400 (https://de.annke.com/products/nc400?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) ($81,99, $135,99mit Coupon)- 4MP Quad HD Farbnachtsicht PoE Kamera - macht die Nacht selbst bei 0,001 Lux Dunkelheit zum Tag.NC800 (https://de.annke.com/products/nc800?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) ($215,99, $359,99 mit Coupon)- Die weltweit erste 4K Ultra HD Farbnachtsicht PoE Kamera macht selbst gestochen-scharfe Farbaufnahmen bei 0,0005 Lux Dunkelheit in echter 4K UHD Qualität. KI-basierte Personen- und Fahrzeugerkennung sowie intelligente Analysetools liefern perfekten Schutz rund um die Uhr.NCK400 (https://de.annke.com/products/nck400-8-kanal-4-kameras-system?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale)($359,59, $599,99 mit Coupon)- Das 4MP QHD Farbnachtsicht PoE Kamerasystem überwacht jeden Winkel und erfasst jedes Bild in farbenfrohen Details bei einer Dunkelheit von 0,001 Lux.NCA500 (https://de.annke.com/products/nca500?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) ($44,79, $74,99 mit Coupon)- Die analoge 5MP Super HD Farbnachtsicht Kamera gibt sternenklare Nächte selbst bei 0,0005 Lux Dunkelheit in satten Farben wieder.NAK500 (https://de.annke.com/products/nak500-system-8-kanal-mit-4-kameras?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) ($258,39, $429,99 mit Coupon)- Das fortschrittlichste 5MP Farbnachtsicht Überwachungssystem zeichnet jede Sekunde in High-Fidelity-Farben bei 0,0005 Lux Dunkelheit auf.Bis zu 15% Rabatt auf die meistverkauften intelligenten PoE SicherheitslösungenCoupon-Code:SPRING15C800 (https://de.annke.com/products/c800?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) ($71,99, $99,99 mit Coupon)- Die beste 4K Ultra HD PoE IP Kamera bietet Tag und Nacht echte 8MP 4K Ultra HD Bildqualität mit dem fortschrittlichen Sony-Sensor und EXIR-Nachtsicht. Die aktualisierte KI-Erkennung von Personen und Fahrzeugen trägt dazu bei, Fehlalarme deutlich zu reduzieren.VC500 (https://www.annke.com/products/vc500?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) ($67,99, $105,99 mit Coupon)- Die widerstandsfähigste PoE Dome Kamera im High-End-Sortiment von ANNKE. Die 5MP Kamera ist mit IK10 (Vandalismusschutz) und IP67 (Wetterschutz) ausgerüstet, um allen rauen Umgebungen zu trotzen.C500 (https://de.annke.com/products/c500?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) ($42,79, $65,99 mit Coupon)- Die vielseitigste 5MP Super HD PoE IP Kamera aller Zeiten: Atemberaubende 5MP Super HD Bildqualität, EXIR-Nachtsicht, HiFi-Audio, IP67 (Wetterschutz) und vieles mehr - alle Funktionen, die sich Kunden in einer einzigen IP Kamera wünschen.CZ400 (https://de.annke.com/products/cz400?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) ($172.59, $269.99mit Coupon)- Diese Kamera wurde von ZDNET als eine der solidesten PTZ IP Kameras mit hervorragender Abdeckung bewertet. Mit einem 330°-Schwenk- und 90°-Neigungswinkel wird Ihr Eigentum komplett überwacht. KI-basierte Personenerkennung und 7 Erkennungsmethoden warnen Kunden immer dann, wenn etwas passiert.H500 (https://de.annke.com/products/h500-8-kanal-poe-uberwachungssystem-mit-4-kameras?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) ($239,79, $399,99 mit Coupon)- Das beste 5MP Super HD PoE Überwachungssystem deckt jeden Winkel ab und bietet eine All-in-One-Lösung für 24/7 Non-Stop-Aufzeichnungen auch ohne Internet.H800 (https://de.annke.com/products/h800-8-kanal-poe-uberwachungssystem-mit-4-kameras?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale)($351,79, $589,99mit Coupon)- Das beste 4K Ultra HD PoE Überwachungssystem nimmt echte 4K UHD Aufnahmen mit dem fortschrittlichen Sony-Sensor auf und bietet kontinuierliche Aufzeichnungen rund um die Uhr, auch ohne Netzwerkzugriff.Kunden können hier ihre Smart-Home-Sicherheit mit den PoE Lösungen von ANNKE (https://de.annke.com/collections/poe-sicherheitslosungen?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) aufrüsten.15% Rabatt auf kabellose Plug-and-Play-SicherheitslösungenCoupon-Code:SPRING15W300 (https://de.annke.com/products/w300?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) ($28,09, $46,99 mit Coupon)- Die 3MP 2K Super HD WLAN IP Kamera kombiniert alle intelligenten Funktionen, die Kunden in einem einzigen System wünschen und bietet gleichzeitig die einfachste Installation ohne Kabelsalat.WL300 (https://de.annke.com/products/wl300?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale)($226,99, $409,99 mit Coupon)- Das Plug-and-Play, All-in-One Überwachungssystem mit lokalem Livestream zeichnet ohne zusätzliche Geräte kontinuierliche Videos auch ohne Netzwerkzugriff auf.WS300 (https://de.annke.com/products/ws300-8-kanal-funk-uberwachungssystem-mit-4-kameras?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) ($148,79, $249,99mit Coupon)- Das beste kabellose 2K Super HD Sicherheitskamerasystem bietet atemberaubende Bildqualität und Schutz rund um die Uhr.WS500 (https://de.annke.com/products/ws500-8-kanal-funk-uberwachungssystem-mit-4-kameras?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) ($208,99, $319,99 mit Coupon)- Das weltweit erste 5MP Super HD WLAN Überwachungssystem bietet ein stabiles und reibungsloses WiFi-Signal ohne die 5MP 2K Super HD Bildqualität zu beeinträchtigen.ANNKE beteiligt sich an diesem jährlichen Shopping-Event mit der Absicht, intelligente High-End-Sicherheitslösungen für jeden Haus- und Geschäftseigentümer weltweit zugänglich zu machen. Kunden können jetzt während der ANNKE Spring Deals 2022 (https://de.annke.com/pages/spring-sale-2022?utm_source=pressportal.de&utm_medium=press-release&utm_campaign=spring-sale) auf den One-Stop-Shop zugreifen, um das passende Angebot für jeden Geldbeutel zu finden.Achten Sie darauf, die oben genannten Gutscheincodes einzulösen, um 5-15% Rabatt auf Ihre Bestellung zu erhalten.ANNKE steht für Sicherheit und hat sich zum Ziel gesetzt, die besten intelligenten Sicherheitskameras und -systeme für Haus- und Geschäftseigentümer auf der ganzen Welt anzubieten. ANNKEs umfassendes Know-how im Produktdesign und Smart-Home-Konnektivität sowie hochmoderne Funktionen liefern unvergleichliche Sicherheitslösungen für Unternehmen und Endverbraucher. ANNKE ist stets bestrebt, innovative Technologien zu entwickeln, um Kunden die unkompliziertesten und gleichzeitig besten Sicherheitsprodukte anbieten zu können.Weitere Einzelheiten zu ANNKE und den Produkten finden Sie unter: https://www.annke.com.Pressekontakt:MedienkontaktAlice Wei/PR ManagerE-Mail: pr@annke.comOriginal-Content von: ANNKE Innovation Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151433/5178414