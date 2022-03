Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit der Natixis Pfandbriefbank zeigte sich erstmalig im laufenden Monat März eine Emittentin am Primärmarkt für EUR-Subbenchmarks, so die Analysten der Nord LB.Der Hypothekenpfandbrief über EUR 250 Mio. sei bei ms +2 BP (Guidance: ms +5 BP area) platziert worden und habe ein Ordervolumen von EUR 390 Mio. (23 Orders) auf sich vereinen können. Bemerkenswert sei die Laufzeit von drei Jahren, womit sich auch der Trend der kürzer laufenden Bonds im EUR-Subbenchmarksegment fortsetze. Die Allokation des Bondvolumens habe sich auf Accounts in Deutschland (Anteil: 80%) konzentriert. Nach Investorengruppen hätten Central Banks/OI (49%) vor Banken (29%) sowie Asset Managers (16%) und Insurances (6%) gelegen. Gemeinsam mit dieser jüngsten Emission summiere sich das im Jahr 2022 platzierte Volumen in diesem Teilmarkt auf EUR 1,55 Mrd. (sechs Bonds). Im Jahr 2021 seien noch EUR 4,15 Mrd. begeben worden, sodass hier rein rechnerisch noch gewisses Aufholpotenzial bestehe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...