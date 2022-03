DJ BioBloom-Firmenjubiläum: 6 Jahre Bio-CBD aus dem Burgenland - Mit mehr als 1 Mio. verkaufter Produkte und 800 Vertriebspartnern einer der größten CBD-Produzenten

Apetlon (pts026/23.03.2022/13:00) - Es begann 2015, als Elisabeth Denk und Christoph Werdenich mit Nutzhanf-Testfeldern im ehemaligen Schwemmgebiet des Neusiedler Sees starteten. Die Hanfpflanzen wurden zu CBD-Ölen und Hanftee weiterverarbeitet. Das Feedback war so gut, dass Elisabeth Denk am 23. März 2016 BioBloom gründete.

Heute, sechs Jahre später, ist der Bio Austria-Qualitätspartner BioBloom einer der erfolgreichsten Bio-CBD-Produzenten in der DACH-Region. "Es waren sehr spannende und lehrreiche sechs Jahre. Spannend, weil unser Team kontinuierlich gewachsen ist, wir viele tolle Produkte entwickeln und BioBloom zu einer Marke, die für höchste Bio-Qualität steht, machen konnten. Lehrreich, weil die CBD- und Hanfbranche eine sehr dynamische ist und wir als Unternehmen immer sehr schnell reagieren müssen", sagt Elisabeth Denk, die zuversichtlich in die BioBloom-Zukunft blickt. "Sehr viele Menschen vertrauen uns und unseren Produkten. Das wollen wir auch die nächsten sechs Jahre mit weiteren innovativen Gesundheitsprodukten weiterführen!"

B2B: BioBloom-Hanfpflanzen als Basis vieler CBD-Öle

Und auch im B2B-Bereich hat sich der Bio Austria-Qualitätspartner BioBloom einen Namen gemacht. Die Produkte sind europaweit bei vielen Partnern erhältlich - und sogar in Japan sind BioBloom-CBD-Öle am Markt. Zusätzlich vertrauen viele CBD-Anbieter auf die hochwertige BioBloom-"Bio CBD-Rohware", die in vielen CBD-Produkten im In- und Ausland unter anderem Label enthalten ist.

Sechs Jahre BioBloom in Zahlen: * Mehr als 1 Mio. verkaufte Einzelprodukte * 12 Tonnen verarbeitetes CBD-Extrakt * Mehr als 800 Vertriebspartner in 16 Ländern * 39 BioBloom-Produkte

