München (www.fondscheck.de) - Der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar ließ die Kurse an den Weltbörsen kräftig fallen, so die Experten von Deka Investment.Es habe zwar noch eine erste Gegenbewegung gegeben, die aber nicht gehalten habe. Seitdem habe sich die negative Tendenz Tag für Tag fortgesetzt. Der Westen habe mit harschen Sanktionen reagiert, wie angekündigt. Russland sei vom internationalen Finanzsystem praktisch ausgeschlossen worden. Der Rubel sei zeitweise um 40 Prozent gegenüber dem Dollar gestürzt. Die Moskauer Börse sei geschlossen worden. ...

