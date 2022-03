DHL Express wird Medienberichten zufolge in diesem Sommer 270 neue E-Transporter in seine britischen Flotte einführen. Die neuen Ford E-Transit sollen zwischen Mai und September in Betrieb gehen und mehr als 30 Standorte bedienen. Zu den Standorten, an denen die neuen Fahrzeuge als Teil der Last-Mile-Flotte eingesetzt werden sollen, gehören den Angaben zufolge: London, Manchester, Leeds, Birmingham, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...