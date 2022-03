Die Aktie des Essenslieferdienstes Delivery Hero kommt am Mittwoch erneut ordentlich unter die Räder. In einem schwachen Marktumfeld finden sich die Papiere ein weiteres Mal am DAX-Ende wieder. Das ohnehin schwache Chartbild trübt sich dadurch weiter ein. Diese Marke steht jetzt aus charttechnischer Sicht im Fokus.Zur Wochenmitte verliert die Delivery-Hero-Aktie rund sieben Prozent. Damit nehmen die Papiere Kurs auf das Vorwochentief bei 36,77 Euro. Auf diesem Niveau hatte die Aktie zuletzt im Oktober ...

