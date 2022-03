Im Zuge der geopolitischen Krise wurde der Handel mit russischen Wertpapieren bei allen deutschen Börsenbetreibern weitgehend stillgelegt. Erschwerend kam hinzu, dass seit dem 5. März die Börse in Moskau geschlossen ist. Zumindest an dieser Stelle deutet sich jedoch wieder eine Entspannung an. Nach fast einem Monat Pause wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der westlichen Sanktionen gegen Russland nimmt die Moskauer Börse den Handel wieder auf. An diesem Donnerstag sollen zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...