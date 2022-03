FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen (VW) nach einer Roadshow mit Finanzvorstand Arno Antlitz von 210 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die meisten Fragen hätten erwartungsgemäß den Unsicherheiten angesichts steigender Rohstoffkosten, der Nachfrage und dem möglichen Börsengang der Sportwagentochter Porsche AG gegolten, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe positive Eindrücke mitgenommen, unter anderem den, dass beim Börsengang weiter alles nach Plan laufe./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2022 / 07:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

