Für unser aktuelles Börse Social Magazine haben wir mit Andritz CEO Wolfgang Leitner, der bekanntlich im April an seinen Nachfolger übergeben wird, gesprochen. Hier ein kleiner Auszug:Börse Social Magazine: Herr Leitner, wir sitzen hier im Anschluss an ihre letzte Bilanzpressekonferenz als CEO von Andritz. Sie haben gerade viele, sehr positive Zahlen präsentiert. Welche Kennzahl ist denn eigentlich immer die wichtigste für Sie?Wolfgang Leitner: Da gibt es einige wichtige. Der Auftragseingang zum Beispiel gibt immer die zeitlich aktuellste Information, was an Aufträgen herein kommt. Auf der anderen Seite ist auch das Ergebnis wesentlich, weil es zeigt, ob man wettbewerbsfähig ist, ob die Produkte von den Kunden gekauft werden und ob wir alle, und ...

