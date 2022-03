DGAP-News: Vonovia SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Vonovia SE Bochum ISIN DE000A1ML7J1

WKN A1ML7J Änderung der am 22. März 2022 veröffentlichten

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 29. April 2022

durch Korrektur der Uhrzeit für den Beginn der Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 22. März 2022 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf Freitag, den 29. April 2022, einberufen. Hiermit weisen wir darauf hin, dass die auf der ersten Seite des Einberufungstextes genannte Uhrzeit für den Beginn der Hauptversammlung aufgrund eines Übertragungsfehlers im Bundesanzeiger unzutreffend mit 0:00 Uhr angegeben wurde. Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet vielmehr am Freitag, den 29. April 2022, um 10:00 Uhr statt. Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden daher zu der am Freitag, den 29. April 2022, um 10:00 Uhr (MESZ)

ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten in den Geschäftsräumen der Vonovia SE, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, stattfindenden ordentlichen, virtuellen Hauptversammlung eingeladen. Im Übrigen bleibt die am 22. März 2022 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 29. April 2022 unverändert, auf deren Inhalt - mit Ausnahme des oben genannten Übertragungsfehlers - vollständig verwiesen wird. Bochum, im März 2022 Vonovia SE Der Vorstand

