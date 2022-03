Der Carsharing-Anbieter Miles stellt ab sofort in Berlin, Potsdam, Hamburg und München das Tesla Model 3 zur Anmietung zur Verfügung. Miles ist damit der nach eigenen Angaben erste und einzige Carsharing-Anbieter in Deutschland mit Elektroautos von Tesla in der Flotte. "Für uns ist es selbstverständlich, Tesla, als Vorreiter der globalen Elektrifizierung von Fahrzeugen, in den Miles-Fuhrpark zu integrieren", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...