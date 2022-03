Nach der jüngsten Kursrallye der Mensch und Maschine Aktie von 47,00 Euro auf heute in der Spitze erreichte 61,60 Euro werden aktuell an der Börse Gewinne mitgenommen. Der Aktienkurs des Münchener Software-Konzerns liegt am Nachmittag bei 59,30 ...

