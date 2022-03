Die US-Börsen sind am Mittwoch schwächer in den Handel gestartet. Der Dow Jones verlor in der Eröffnungsphase in New York mehr als 200 Punkte und auch für den marktbreiten S&P 500 und den Nasdaq Composite ging es zunächst nach unten. Auslöser seien die erneut steigenden Ölpreise gewesen, heißt es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich zur Wochenmitte um rund 4 Prozent auf 114 Dollar.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

