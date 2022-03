... Produkt kommt auf den Markt. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen hat "Beyond Meat Jerky" als erste Neuentwicklung hervorgebracht. Das "Trockenfleisch"-Produkt läuft unter dem Stichwort "on-the-go snack experience", hat einen Proteingehalt von 10 Gramm je Portion und wird in verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten.



Für die Aktie von BEYOND MEAT wirkt sich die Nachricht heute positiv aus (+ 1,7 %). Im bestehenden Abwärtstrend ergab sich seit Anfang Juli 2021 ein Rückgang von rund 99 $ bzw. 66 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



